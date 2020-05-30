İran: ABD'deki protestocuların sesi duyulmalıdır

İran Dışişleri Bakanlığı dün akşam Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda "İran İslam Cumhuriyeti ABD'de siyahilerin öldürülmesinden üzüntü duyarak, ölümcül ırkçılığı kınıyor. İran Amerikan yetkililerin bu konuda adalet uygulamasını istiyor" ifadesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın attığı tweette "Protestocuların sesi duyulmalıdır. Bunun için acı çeken Amerikalıların üzerindeki baskılar ve medya kısıtlanmaları derhal durdurulmalıdır" diye kaydedildi.

ABD’nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan bir kişi, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından boğularak öldürüldü. ABD polisi dizi ile şüphelinin ensesine yaslayarak nefessiz bıraktı. Yerde yüzüstü yatan adamın defalarca “Nefes alamıyorum” sözlerine aldırış etmeyen polis, adamın üstüne tüm gücüyle yüklendi. Polisin bu hareketi sonrası şüphelinin solunum yolları tıkandı.