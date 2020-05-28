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28 May 2020 17:34

İran'dan George Floyd'un ABD'de öldürülmesine tepki

İran'dan George Floyd'un ABD'de öldürülmesine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, "ABD’nin Minneapolis kentinde yakalanan siyahi şüpheli George Floyd'un polisler tarafından acımasızca öldürülmesi ırkçılığın göstergesidir" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, kişisel sosyal medya hesabı Twitter  üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "ABD’nin Minneapolis kentinde yakalanan siyahi şüpheli George Floyd'un polisler tarafından acımasızca öldürülmesi mevcut ABD yönetiminin değer verdiği ırkçılık ve beyaz ırkının üstünlüğü düşüncesinin göstergesidir" ifadelerinde bulundu.

ABD’nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan George Floyd, kendisini gözaltına almaya çalışan beyaz bir polis memuru tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmüştü. 

News Code 1886766

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