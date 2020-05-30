İran, ABD'nin petrol tankeri tehdidi konusunda IMO'yu bilgilendirdi

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Muhammed Rastad, video konferans yöntemiyle Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Kitack Lim ile görüştü.

ABD’nin İran petrol tankerlerine yönelik tehditlerini kınayan Rastad, Amerika’nın bu eylemle ticaret hukuku ve uluslararası hukuk normlarını çiğnediğini ve denzicilerin can güvenliğinin herhangi bir ülke tarafından tehdit edilmemesi gerektiğini belirtti.

İranlı yetkili, bu meselenin hukuki açıdan Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından incelenmesini istedi.

Rastad, “ABD, İran donanmasının yanı sıra ülke limanlarına yaklaşan yerli ve yabancı gemiler ile limanardaki boşaltma ve depolama terminalleri bile tehdit ediyor” açıklamasında bulundu.

ABD’nin uluslararası sulardaki seyrüsefer güvenliğini olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Rastad, İran’ın Venezuela’ya gönderdiği 5 petrol tankerinin uluslararası hukuka uygun olarak faaliyet yaptığını dile getirdi.

IMO yetkilisi de bu görüşmede, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün hukuk komitesinden bu meseleyi ele almasını isteyeceklerini aktardı.