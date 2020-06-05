ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a teşekkür

ABD'de 16 aydır tutuklu bulunan İranlı bilim insanı Mecid Tahiri ve İran'da iki yıldır tutuklu bulunan eski ABD askeri Michael White eş zamanlı olarak serbest bırakıldı. İki tutuklu ülkelerine geri dönecek.

Bu gelişmenin üzerine ABD Başkanı Donald Trump, İran'a teşekkür etti. Trump yaptığı açıklamada tutuklularla ilgili gelişmenin iki ülke arasında anlaşmanın mümkün olduğunu gösterdiğini öne sürdü.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim insanı Mecid Tahiri'nin serbest bırakıldığını doğruladı.