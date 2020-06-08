İran Hükümet Sözcüsü: ABD ile tutuklu takasına hazırız

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün düzenlediği basın toplantısında, İran ile ABD arasında yapılan tutuklu takasına dair değerlendirmede bulundu.

"Umarım ABD'deki İranlı mahkumları serbest bırakma süreci devam eder" diyen Ali Rebii, İran'ın ABD ile tutuklu takasına hazır olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de İran ile ABD arasında yapılan tutuklu takasının İsviçre'nin arabuluculuğuyla gerçekleştiğini belirterek, “Bu tür konularda İsviçre hükümeti hala hazırlıklı olursa ABD'deki cezaevlerinde tutuklu bulunan diğer İranlıların serbest bırakılması ve yurda dönmesi için işbirliği yapmaya hazırız” ifadelerinde bulunmuştu.

ABD cezaevinden serbest bırakılan İranlı doktor Mecid Tahiri, bugün sabah uçakla İmam Humeyni havalimanına indi.

ABD'de gözaltı merkezinde tutulduğu sırada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve ardından serbest bırakılan İranlı bilim insanı Sirus Asgeri, 3 Haziran Çarşamba Tahran'a dönmüştü.