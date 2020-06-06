İranlı yetkili: ABD ile müzakere zehir gibidir

İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili iddiasına tepki gösterdi.

Rızai, yaptığı paylaşımında, "Trump, ‘Şimdi gelin benimle bir anlaşma yapın’ demiş. Kendi bataklığınızdan çıksanız bile sizinle müzakere başlatmak zehir gibidir. Şu anda bataklığa saplanmış durumdasınız” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump dün Amerikan askeri Michael White'ın serbest bırakılmasının ardından attığı bir twitte, "O büyük anlaşma için seçimler sonrasını beklemeyin. Ben seçimleri kazanacağım. Şimdi daha iyi anlaşma yapabilirsiniz" yazmıştı.

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook da , ABD'nin Tahran'ı müzakere masasına geri getirmek için İran'a karşı ağır yaptırımlar politikasını devam ettireceğini ileri sürmüştü.