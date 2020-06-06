İran'dan "Amerikan casus Michael White" açıklaması

İran İstihbarat Bakanlığının Casuslukla Mücadele Daire Başkanı, önceki gün serbest bırakılan Amerikan casus Michael White'a ilişkin açıklamada bulunarak, "Michael White, iki yıl önce turist kisvesi altında ülkeye sızan Amerikan askerlerinden biridir. Casusluk faaliyetleri çerçevesinde aldatma yöntemleriyle İran vatandaşlarını kullanmaya çalışan bu şahıs İran İstihbarat Bakanlığının Casuslukla Mücadele Dairesi tarafından yakalanmış, aynı zamanda özel bir davacının da şikayeti ile karşı karşıya kalmıştır. Adı geçen kişi nihayetinde mahkumiyet sürecinden yaklaşık iki yıl sonra, hastalığının şiddetlenmesi ve insani nedenlerden dolayı yargının kararıyla ülkeden ihraç edilmiştir." ifadelerinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran için kullandığı teşekkür sözleri hakkında İranlı yetkili, "Korona hastalığı ile ırkçılığa karşı protestoları yönetme konusunda çaresiz kalan Trump büyük ölçüde kamu oyunun desteğine ihtiyaç duyduğu için profesyonel olmayan davranışla iki ülke arasındaki temelli sorunların yerine yüzeysel konulara odaklanıp İran’la müzakere için zemin hazırlamaya çalışmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

İranlı yetkili, "İstihbari bilgilerimize göre, ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook’un yanı sıra ABD’li bazı politikacıların amacı, kronik hastalığı bulunan Michael White'ın olası ölümünü İran’a karşı bomba haber olarak kullanmaktı. Fakat onun serbest bırakılmasıyla insanlık dışı davranmalarına imkan sağlanmamıştır" diye konuştu.

ABD'de 16 aydır tutuklu bulunan İranlı bilim insanı Mecid Tahiri ve İran'da iki yıldır tutuklu bulunan Amerikan casus Michael White eş zamanlı olarak serbest bırakıldı.