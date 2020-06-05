Zarif'ten Trump'ın yeni anlaşma iddiasına yanıt

İran Dışişleri Bakanı Zarif, kişisel sosyal medya üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili iddiasına tepki gösterdi.

Trump'a seslenen Zarif paylaşımında, "Emrin altında çalışan bütün adamlarının çabalarına rağmen insanlığa yakışır bir takası sağladık.

Ofisinize girdiğinizde bir anlaşmamız vardı zaten. İran ve nükleer anlaşmanın diğer üyeleri asla diyalog masasını terk etmedi.

Çoğusu işten çıkarılan danışmanlarınız aptalca bir bahis yapmıştı. Bu hata ne zaman düzeltilecek, o size kalmış." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, İran'ın ABD ile yeni bir anlaşma konusunda ülkesinde yeni bir hükümetin kurulmasını beklememesi gerektiğini ileri sürmüştü.