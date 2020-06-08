ABD cezaevinden serbest bırakılan İranlı doktor yurda döndü

ABD cezaevinden serbest bırakılan İranlı doktor Mecid Tahiri, bugün sabah uçakla İmam Humeyni havalimanına indi.

Dr. Mecid Tahiri, Amerika'nın İran karşıtı tek taraflı ve yasadışı yaptırımları deldiğine dair asılsız suçlama ve iddialarından dolayı 16 aydır cezaevinde tutulmuştu.

ABD'de 16 aydır tutuklu bulunan İranlı bilim insanı Mecid Tahiri ve İran'da iki yıldır tutuklu bulunan Amerikan casus Michael White eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştı.

ABD'de gözaltı merkezinde tutulduğu sırada koronavirüse yakalanan İranlı bilim insanı Sirus Asgari ülkeye geri dönmüştü.