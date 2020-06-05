İran: Zarif ve ABD'li yetkili arasında tutuklu takası görüşmesi gerçekleşti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin eski New Mexico eyaleti valisi Bill Richardson'ın birkaç ay önce İran'da tutuklu bulunan eski ABD askeri Michael White'ın serbest bırakılması için Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştüğünü doğruladı.

Musevi, ABD'de ve onun müttefiği ülkelerde tutuklu bulunan İranlıların serbest bırakılması için ortaya konulan insani çabalara olumlu cevap verdiklerini ve bunları memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Abbas Musevi, ABD vatandaşı Michael White'ın, maddi ve manevi şikayetçilerinin rızasının alınmasının ardından İslami bağışlama kapsamında ve özellikle de kaldığı mahkumiyet süresi ve insan haklarının dikkate alınarak hakimin kararıyla serbest bırakıldığını söylemişti.

ABD'de 16 aydır tutuklu bulunan İranlı bilim insanı Mecid Tahiri ve İran'da iki yıldır tutuklu bulunan eski ABD askeri Michael White eş zamanlı olarak serbest bırakıldı. İki tutuklu ülkelerine geri dönecek.

Bu gelişmenin üzerine ABD Başkanı Donald Trump, İran'a teşekkür etti. Trump yaptığı açıklamada tutuklularla ilgili gelişmenin iki ülke arasında anlaşmanın mümkün olduğunu gösterdiğini öne sürdü.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim insanı Mecid Tahiri'nin serbest bırakıldığını doğruladı.