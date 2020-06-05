  1. Siyaset
5 Haz 2020 10:02

ABD'de tutuklu İranlı bir bilim insanı daha serbest bırakıldı

ABD'de tutuklu İranlı bir bilim insanı daha serbest bırakıldı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 16 aydır Amerika'da cezaevinde bulunan İranlı bilim insanı Mecid Tahiri'nin serbest bırakıldığını doğruladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 16 aydır Amerika'da cezaevinde bulunan İranlı bilim insanı Mecid Tahiri'nin serbest bırakıldığını doğruladı.

Zarif, açıklamasında bu durumun bütün tutuklular için de sürmesini temenni etti.

İRNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Zarif,  Amerika'nın isteği üzerine  başta Amerika olmak üzere çeşitli ülkelerde haksız yere esir alınan bütün İranlıların şimdiki süreçte olduğu gibi serbest bırakılmaları gerektiğini bildirdi.

İranlı bilim insanı Mecid Tahiri, Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti aleyhindeki tek yanlı ve gayri meşru yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla 16 aydır Amerika'da cezaevinde tutuluyordu.

News Code 1886908

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler