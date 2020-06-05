ABD'de tutuklu İranlı bir bilim insanı daha serbest bırakıldı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 16 aydır Amerika'da cezaevinde bulunan İranlı bilim insanı Mecid Tahiri'nin serbest bırakıldığını doğruladı.

Zarif, açıklamasında bu durumun bütün tutuklular için de sürmesini temenni etti.

İRNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika'nın isteği üzerine başta Amerika olmak üzere çeşitli ülkelerde haksız yere esir alınan bütün İranlıların şimdiki süreçte olduğu gibi serbest bırakılmaları gerektiğini bildirdi.

İranlı bilim insanı Mecid Tahiri, Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti aleyhindeki tek yanlı ve gayri meşru yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla 16 aydır Amerika'da cezaevinde tutuluyordu.