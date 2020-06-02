Zarif müjdeyi verdi: İranlı bilim insanı Tahran yolunda

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya İnstagram üzerinden şöyle bir paylaşımda bulundu:

"Merhaba Arkadaşlar. Size güzel bir haberim var. Dr. Sirus Asgari'yi taşıyan uçak ABD'den İran'a doğru uçtu. Eşine ve ailesine tebrikler."

Dışişleri Bakanı Zarif daha önce ABD'de tutuklu durumdayken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İranlı bilim insanı Sirus Asgari'nin serbest bırakıldığını ve ilk hazırlanan uçakla ülkeye döneceğini duyurmuştu.

Federal Araştırma Bürosu (FBI) 2016'da ABD'nin Ohio eyaletindeki Case Western Reserve Üniversitesi'nde bir proje üzerinde çalışan Asgari hakkında "ticari sırları çalarak İran'a aktarmak" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. 2017'de tutuklanan Asgari, ABD'de yargılandığı mahkemede delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Buna karşın oturum izni iptal edildiğinden ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu'nun gözaltı merkezlerinde tutulan İranlı bilim insanı, korona salgını nedeniyle uçuşların durdurulması üzerine İran'a gönderilememişti.