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6 Haz 2020 09:14

İran Meclis Başkanı'ndan Trump'ın İran'la ilgili iddiasına tepki

İran Meclis Başkanı'ndan Trump'ın İran'la ilgili iddiasına tepki

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı İran'la ilgili iddiasına tepki gösterdi.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mubarek Muhammed Suresi'nin 35.ayetini paylaşarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili iddiasına tepki gösterdi.

Galibaf'ın paylaşımında, "Siz üstün durumda iken gevşeklik gösterip barış çağrısı yapmayın! Allah sizinledir, amellerinizin karşılığını asla eksiltmeyecektir" ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Trump dün Amerikan askeri Michael White'ın serbest bırakılmasının ardından attığı bir twitte, "O büyük anlaşma için seçimler sonrasını beklemeyin. Ben seçimleri kazanacağım. Şimdi daha iyi anlaşma yapabilirsiniz" yazmıştı.

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook da , ABD'nin Tahran'ı müzakere masasına geri getirmek için İran'a karşı ağır yaptırımlar politikasını devam ettireceğini ileri sürmüştü.

News Code 1886931

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