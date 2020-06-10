Rusya: ABD'nin İran tutumu BMGK'de yeni bir kriz çıkarabilir

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington'un İran'a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokma tehditlerinin BM Güvenlik Konseyi'nde yeni bir krize yol açabileceğini söyledi.

Ryabkov, "Amerika Birleşik Devletleri'nin başkalarının konumunu göz ardı edip çıkarları yönünde hareket etmesi iğrençtir" ifadesini kullandı.

Rus yetkili ayrıca, "Uzmanlarmızın tahminlerine göre, ABD'nin hedefine ulaştığı takdirde BM Güvenlik Konseyi'nde ciddi bir kriz yaşanabilir" diye konuştu.