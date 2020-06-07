İran Meclis Başkanı'ndan Filistin'e başsağlığı mesajı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Filistin İslami Cihad Hareketi eski genel sekreteri Dr. Ramazan Abdullah Şallah'ın vefatı nedeniyle başsağlı dileğinde bulundu.

Filistin davası ve Kudüs'ün özgürleştirilmesi yönünde önemli katkılarda bulunan Dr. Ramazan Abdullah Şallah'ın vefatı nedeniyle üzüntülerini dile getiren Galibaf, "Dr. Şallah hayatı boyunca, bir an bile olsun İsrail kanser tümörü ile mücadeleyi bırakmadı. Filistin davasına bağlı olanları birleştirerek insanlığın en büyük düşmanına karşı yorulmadan etkili bir şekilde mücadele verdi. Dr. Şallah her zaman dünyadaki istikbar planlarına karşı İran İslam Cumhuriyeti'ni savundu ve Siyonist Rejime karşı mücadele etmeyi vurgulardı" ifadelerini kullandı.

Galibaf ayrıca yayınladığı mesajda, Abdullah Şallah'ın vefatından dolayı, Filistin halkı özellikle İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale ve muhterem ailesi için bağsağlığı diledi.

Filistin İslami Cihad Hareketi eski genel sekreteri 62 yaşındaki Dr. Ramazan Abdullah Şallah yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.