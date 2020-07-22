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22 Tem 2020 12:03

İranlı büyükelçi ABD'li yetkiliyi Sefiller romanındaki kötü karektere benzetti

İranlı büyükelçi ABD'li yetkiliyi Sefiller romanındaki kötü karektere benzetti

İran'ın Çin Büyükelçisi Muhammed Keşaverzzade, ABD'nin sözde İran Özel Temsilcisi Brian Hook'u 'Sefiller' romanındaki kötü karektere benzetti.

İran'ın Çin Büyükelçisi Muhammed Keşaverzzade, ABD'nin sözde İran Özel Temsilcisi Brian Hook'u 'Sefiller' romanındaki kötü karektere benzetti.

Keşaverzzade, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD'li yetkilinin İran iddiasına tepki göstererek, "Ünlü Fransız yazar Victor Hugo, kalem aldığı ‘Sefiller’ adlı romanında polis müfettişi Javert adlı bir karakter yarattı. Onu günümüzde bazı kişilerde görebiliriz. Psikoz hastalığına yakalanan müfettiş Javert en sonunda intihar etmek zorunda kalır. Javert kendini ışığın, adaletin ve gerçeğin temsilcisi olarak görüyordu” dedi.

News Code 1887980

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