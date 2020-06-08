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8 Haz 2020 19:45

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla görüştü

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. Görüşmede turizm ve bölgesel konular ele alındı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

İki bakan, görüşmede turizm ve bölgesel konular ele aldı.

News Code 1887005

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