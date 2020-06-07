Ruhani, merhum Şallah'ın vefatından dolayı Filistin'e başsağlığı diledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Filistin İslami Cihad Hareketi eski genel sekreteri Dr. Ramazan Abdullah Şallah'ın vefatı nedeniyle başsağlı dileğinde bulundu.

Ruhani yayınladığı mesajda, "Siyonist Rejimine karşı mücadelede önemli katkı sağlayan Dr. Şallah, hayatı boyunca Filistin halkını savunmaya çalıştı. Ülkede cihat ve direniş alanında yeni nesillere yol gösterme konusunda önemli hizmetler sundu." ifadelerinde bulundu.

Ruhani mesajında, Abdullah Şallah'ın vefatından dolayı, Filistin halkı, muhterem ailesi ve ülkedeki tüm cihatçı gruplara başsağlığı diledi.

Bunun yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Zarif ve İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da yayınladığı ayrı ayrı mesajlarda Filistin İslami Cihad Hareketi eski genel sekreteri Dr. Ramazan Abdullah Şallah'ın vefatı dolayısıyla başsağlı dileğinde bulunmuştu.

Filistin İslami Cihad Hareketi eski genel sekreteri 62 yaşındaki Dr. Ramazan Abdullah Şallah yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.