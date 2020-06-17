Suudi koalisyonunu çocuk hakları ihlalcileri listesinden çıkarmak iğrenç bir eylemdir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Suudi koalisyonunun isminin BM Genel Sekreteri tarafından çocuk hakları ihlalcileri listesinden çıkarılmasına tepki göstererek, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres uluslararası kuruluşların birçok Yemenli çocuğun öğrenci otobüslerine, evlere, okullara ve hastanelere yapılan saldırılarda hayatını kaybettiği açıklamalarına rağmen, Suudi koalisyonunun ismini çocuk hakları ihlalcileir listesinden çıkarmıştır" dedi.

Musevi, "Tabii ki bu tür eylemler daha önce de yapılmıştır. Örnek olarak BM Genel Sekreteri 2015'te de Suudi Arabistan'ın ismini bu ülkenin tehditleri yüzünden çocuk hakları ihlalcileri listesinden çıkarmıştı" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki bazıları BM'de Suudi dolarıyla bu ülkenin çocuk ve kadınlara karşı işlediği cinayetlerini örtbas etmek istiyorlar. Halbuki her on dakikada bir Yemenli çocuk Suudi koalisyonunun başlattığı savaşta hayatını kaybediyor."

Suudi koalisyonunu çocuk hakları ihlalcileri listesinden çıkarılmasını 'iğrenç' bir eylem olarak nitelendiren Musevi, "Bu kadar çocuğun öldürülmesi veya yaralanması ya BM sekreteryası için önemsiz bir gerçektir ya da bu eylemleri yapan Suudi Arabistan gibi bir ülke için bir ilerleme sayılır" diye konuştu.