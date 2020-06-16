İran Dışişleri Bakanlığından BAE'ye protesto mektubu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Mehr muhabirinin BAE cezaevlerindeki İranlı tutukluların son durumuna dair sorusuna, "Biz bu konuyu takıp ediyoruz. İran'ın Abu Dabi Büyükelçiliği ve diğer temsilciliklerimiz de bu meseleyi takip etmektedir" yanıtını verdi.

"Abu Dabi'deki temsilciliklerimiz BAE hükümetine birer protesto mektup göndererek, İranlı tutukluların sağlık durumuyula ilgili endişerlerini dile getirmişlerdir" ifadesini kullanan Musevi, "Onlardan cevap bekliyoruz. Ancak temsilciklerimiz meseleyi takip ediyor ve durumu iyileştirmeye çalışıyor" diye konuştu.

BAE cezaevlerinde 150 İranlı tutuklunun yeni tip koronavirüse yakalandığı ve Abu Dabi hükümetinin mahpusların yeterli sağlık hizmeti almasına izin vermediği belirtiliyor.