UAEA yönetim kurulunun kararı ABD'nin aşırı taleplerinin göstergesidir

İran Dışileri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yönetim kurulunun siyasi kararını reddederek, "İran İslam Cumhuriyeti'nin UAEA ile en üst düzeyde işbirliği yapmasına rağmen, yönetim kurulu tarafından karar verilmesi boş ve üzücü bir eylemdir" dedi.

Musevi, "Ajansın taleplerinin başta ABD olmak üzere bazı devletler tarafından büyütülmesi, onların İran ve Ajans arasındaki işbirliğinde kriz yaratmaya çalıştığını gösteriyor" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yönetim kurulu üyelerini ABD ve Siyonist Rejim'in daha önce mesnetsiz olduğu kanıtlanan eski dosyaları açma çabaları karşısında uyanık olmaya çağırdı.

Üç Avrupa ülkesinin (İngiltere, Fransa ve Almanya) bu kararı tanıtma eylemini şiddetle kınayan Musevi, bunun ABD baskıları altında yapıldığını belirterek, "Nükleer anlaşmadaki taahhütlerini tamamıyla yerine getiremeyen üç devlet bu eylemle İran'a karşı sorumluluklarından kaçmak istiyor" değerlendirmelerinde bulundu.

Musevi, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yönetim kurulunun kararı ABD ve üç Avrupa ülkesinin (İngiltere, Fransa ve Almanya) siyasi alacaklığının göstergesidir ve İran İslam Cumhuriyeti herhangi bir ülke veya kuruluştan gelen aşırı talepleri kabul etmiyor" diye konuştu.