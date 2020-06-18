İran: İnsan Hakları Konseyi'nin Irkçılıkla Mücadele Toplantısı'nı destekliyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musvi, İnsan Hakları konseyi'nin ABD'de George Floyd'un öldürülmesi ve bu ülkedeki ırkçılıkla mücadele konusuyla 18 ve 19 Haziran'da yapacağı acil toplantıyla ilgili olarak, "İran İslam Cumhuriyeti bu toplantıyı yapma fikrini ve Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi'nde hazırlanan kararı destekliyor. İran BM'ye bağlı insan hakları mekanizmalar, kapasiteler, kaynaklar ve enerjinin ırkçılıkla mücadele yönünde kullanılması gerektiğine inanıyor" dedi.

Musevi, "İran İslam Cumhuriyeti her zaman ırkçılıkla mücadelenin ön saflarındadır ve başta ABD olmak üzere dünyanın birçok yerinde sistematik ırkçılıkla kökten mücadele etmeye inanıyor" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözlerine şöyle devam etti:

"Filistin halkı da son on yıllardır ayrımcılık ve ırkçılığın kurbanı olmuştur. Bugün Amerikan toplumunda tanık olduğumuz şey, bu ülkedeki politik sisteminin yapılarında var olan sistematik ırkçılık ve adaletsizliğin sonucudur."

Musevi konuya ilişkin olarak, "Daha önce de belirtildiği gibi, sadece Amerikan halkı adaletsizlik ve ırkçılığın kurbanları değil, aynı zamanda diğer ülkelerin ulusları da Amerikan hükümetlerinin baskısı ve adaletsizliğinden acı deneyimler yaşamışlardır" diye konuştu.