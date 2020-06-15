Astana süreci toplantısı video konferans yolu ile yapılacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirme yaptı.

Musevi, dün akşam Türkiye'yi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in bu akşam ya da yarın Rusya'ya gideceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhsin Baharvend'in Kanadalı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesine dikkati çeken Musevi, bu görüşmede 8 Ocak günü Tahran yakınlarında düşen Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağıyla ilgili son gelişmelerin ele alındığını bildirdi.

Musevi, Suriye konulu Astana süreci toplantısının yakın zamanda video konferans yoluyla yapılacağını duyurdu.

BM sekreteryasının İran aleyhindeki iddialarına ilişkin olarak Musevi, şunları kaydetti:

"Bu, ABD'nin eylemleriyle uyumludur. Biz BM sekreteryasının raporunun temelsiz olduğunu düşünüyoruz ve iddialarını doğrulayacak hiçbir kanıt sunulmamıştır. Bunun ABD ve Suudi Arabistan'ın baskısı altında yapıldığına inanıyoruz ve BM sekreteryasının böyle bir mesnetsiz rapor sunması üzücüdür"

Musevi ayrıca, ABD tarafından İran ve diğer ülkelere uygulanan yaptırımların yasa dışı olduğunu belirtti.

Güney Kore'nin İran halkının mali varlıklarını uzun süre bloke etme hakkı olmadığını vurgulayan Musevi, "Dışişleri Bakanlığı Merkez Bankası ve diğer kurumlarla işbirliği içinde İran halkının haklarını güvence altına almak için siyasi ve hukuki önlemler almıştır" ifadesini kullandı.

Musevi, ABD'nin İran'a karşı silah ambargosu süresini uzatma çabası ve Rusya ile Çin'in İran'a desteğine dair, "ABD talebinin yasadışı olduğu herkes için açık. Çin ve Rusya da her zaman ABD'nin bu hareketini nükleer anlaşma ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına aykırı olduğuna inanıyor. ABD bu çabalarla bir sonuca varmayacaktır. Bizim anlaşmada kalan diğer ülkelerle istişarelerimiz sürüyor. Onlar da ABD'nin bu eyleminin yasadışı olduğuna inanıyor" değerlendirmelerinde bulundu.

ABD'nin Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yönelik ekonomik yaptırım kararına değinen Musevi, " Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine karşı yaptırımlar ABD'nin uluslararası anarşi arayışında olduğunu gösteriyor" dedi.

Afganistan'ın Tahran Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına dair Musevi, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu ve İran'ın her zaman Afganistan'da huzur ve istikrar sağlanmaktan yana olduğunu dile getirerek, "Sınır kapılarından geçişler sürüyor. Ancak yasadışı geçişleri engelliyoruz. Son günlerde bazıları İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'daki büyükelçiliği ve diğer temsilciklerine karşı saldırgan eylemlerde bulunarak, iki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya çalışmıştı" ifadelerinde bulundu.

Musevi, Dışişleri Bakanı Zarif'in Türkiye ziyareti sırasında ikili ilişkin yanı sıra bölgesel ve küresel meselelerin ele alınacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca İran'ın Siyonist Rejim'in Batı Şeria'yı işgal altındaki topraklara ilhak kararına ilişkin şunları kaydetti:

"Biz defaatle işgal altındaki tüm bölgelerin özgürleştirilmesi gerektiğini belirterek bu tür kötü davranışların devam etmemesi konusunda uyarmıştık. Bugüne kadar ortaya konulan planlar tek taraflı oldukları ve Filistin halkının haklarını dikkate almadığı için eksik kalmıştır"

Devamı geliyor...