İran: ABD işbirliğinde bölgede güvenlik sağlanamaz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, başta Suudi Arabistan ve Bahreyn olmak üzere bölgedeki bazı ülkelerin müdahaleci ve mesnetsiz iddialarına yanıt olarak, "Terörizm ve aşırıcılığın kaynağı olan ve yıllar boyunca El-Kaide ve IŞİD terör örgütlerinin desteğiyle bölgede istikrarsızlık yaratan Suudi Arabistan gibi ülkelerin terör örgütleriyle mücadelede önemli rol üstlenen İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı mesnetsiz iddiaları çok tuhaftır" dedi.

Musevi, "Beş yıldan fazla bir süredir Amerikan yapımı silahlarla Yemenli çocuk ve kadınlar dahil olmak üzere binlerce kişiyi katleden ülkelerin ABD temsilcisinin İran üzerindeki silah yaptırımlarının uzatılması isteğine desteği bu günlerde tanık olduğumuz kara bir mizahtır" ifadelerinde bulundu.

Musevi, sözlerine şöyle devma etti:

"Bu ülkeler, dünyada zülum ve adaletsizliğin belirtisi olan ABD'ye tam itaat etmeyi bırakmalı ve ABD'ye uymakla bölgede güvenlik sağlanmayacağını anlamalıdır. Bölgede istikrar ve güvenlik yaratmanın tek yolu düşmanca davranışları değiştirmek ve bölgesel işbirliğine yönelmektir"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik sahte iddialarını yineleyerek, İran'a yönelik silah yaptırımlarının yenilenmesi çağrısında bulunmuştu.