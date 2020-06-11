İran ile ABD arasında yeni tutuklu takası yapılabilir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD'de tutuklu bulunan İranlı vatandaşarın durumunu takip ettiklerini belirterek, iki ülke arasında yeni tutuklu takası yapılabileceğini duyurdu.

Musevi, "ABD'de rehin tutulan İranlı vatandaşların nasıl ve hangi yöntemle serbest bırakılması ve ülkeye geri getirilmesi konusunda hazırlıklı olduğunuzu defaatle bildirdik" dedi.

İran'daki Amerikalı mahkumların sayısı belli olduğunu dile getiren Musevi, "İyi niyetli olan İsviçre hükümeti ile Tahran’daki Büyükelçisi'nin yanı sıra bazı ülkeler insanlık adına tutuklu takası yapılmasını önerdi. Biz de bu çabaları göz önünde bulundurarak, harekete geçtik" ifadesini kullandı.

Musevi, "Takas için gerekli zemin sağlandığında temelsiz ABD yaptırımlarını delmek gerekçesiyle suçlanan İranlı vatandaşların suçsuz olduğunu ispatlama sürecini takip edeceğiz ve vatandaşlarımızın serbest bırakılmaları için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.