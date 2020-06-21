Rus senatörden Ukraynalı uzmana ‘füze saldırısı’ yanıtı

Sputnik'te yer alan habere göre, Ukraynalı uzman Mihail Jirohov, daha önce ülkesinin Rusya’nın Novorossisk şehrini vurabilecek R-360 Neptün füzelerine sahip olduğunu iddia etmişti.

Govorit Moskva radyosuna konuşan Rus senatör Klintseviç, “Eski sovyet füzeleri Uragan ve Smerç füzelerini modernize ediyorlar. Bu balistik füzelere direksiyonlu makineler takmaları, seyir füzeleri elde ettikleri anlamına gelmiyor” dedi.

Klintseviç, yerden gelen tehditlere karşı ciddi manevra yapamayan ve tepki veremeyen füzelere seyir füzesi denilemeyeceğini belirterek şunları ifade etti:

“Bugün bunda herhangi bir tehlike görmüyorum, çünkü bu tür bir füze hareket etmeye başladığı anda, koordinatları belirleyen acil durum cihazlarımız aracılığıyla birkaç dakika içinde ateş açan tüm hedefleri yok edebiliriz.”

Ukraynalı uzman Jirihov’un pratikte hiçbir karşılığı olmayan ifadelerini 'demogoji' olarak nitelendiren Klintseviç, "Bu pratikte o kadar basit değil, Geliştirdikleri şey balistik, direksiyonlu makina. Daha fazlası değil. Şu ana kadar ellerinde ciddi bir şey yok" dedi.

Füzelerin uçabilmesi ve hedefi vurabilmesi için test edilmeleri gerektiğini belirten Rus senator, “Bizim tarafa herhangi bir şey uçmaya başladı anda, o ve onu ateşleyen şey bird aha asla varlık gösteremeyecek” ifadelerini kullandı.