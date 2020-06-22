Rusya'da Koronavirüs vaka sayısı 600 bine yaklaştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 600 kişide daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 592 bin 280’e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 95 artarak 8 bin 206’ya, iyileşen sayısı 4 bin 705 artarak 344 bin 416’ya yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,3 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 32,5’inde semptom görülmedi.

Salgınla mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 1068 artarak 215 bin 14’e, ölü sayısı 20 artarak 3 bin 617’ye çıktı.

Kaynak: T24