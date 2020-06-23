Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 5001'e yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 190 bin 165, can kaybı 5 bin 1 oldu.

Son 24 saatte 1315 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 162 bin 848 oldu.

Sağlık Bakanı Koca: Test sayımız 3 milyonu geçti

Koca, ''Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız'' açıklamasını yaptı.