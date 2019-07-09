Devrim Muhafızları Komutanı: İran her şeye hazırlıklı olmalı

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Pakpur, Meşhed’de düzenlenen Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri yetkilileri ve Komutanları konferansında gündemdeki son gelişmeleri değerlndirdi.

Tuğgeneral Pakpur, İran’ın farklı alanlardaki gücüne atıfta bulunarak, “İran İslam Cumhuriyeti bugün prestijli bir bölgesel güç haline gelmiştir ve ABD bu konuyu tahammül edemiyor.” dedi.

İran'ın düşmanların yaptırımla ilgli komplolarını çökertmek için ekonomi konuları dahil her şeye hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Tuğgeneral pakpur sözlerine şöyle devam etti:

"Son günlerde ülkenin hava sahasını ihlal eden ABD ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Devrim Muhafızları tarafından düşürülmesi durumu İran İslam Cumhuriyeti’nin lehine değiştirdi ve ABD’nin imajını bozdu. Bu olay sonrası herkes güçlü olduğumuzu daha iyi anladı."

Yaptırımları ortadan kaldırmak için iç kapasitelerin kullanılmasının önemli olduğunu kaydeden Tuğgeneral Pakpur “Düşmanların yaptırımları karşısında zayıflık gösterirsek, düşman bu aracı bize karşı (daha fazla) kullanacaktır.” ifadesinde bulundu.

ABD’nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine sadık kalmadığını dile getiren İranlı komutan, “Düşmanların karşısında geri çekilmemeliyiz. Zira geri çekildiğimiz sürece onlar daha da ilerleyecekler.” diye kaydetti.

Bunlara ilave olarak İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı, İran’daki Yüce Peygamber (sav) 12 adlı askeri tatbikatta uygulanan “düşman cephesinin tam kalbine hücum” öğretinin Devrim Muhafızları Ordusu’nun gündeminde olduğunu bildirdi.