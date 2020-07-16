İran’ın batısındaki terör saldırısında iki kişi şehit düştü

Devrim Muhafıları Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı tarafından yapılan açıklamada, dün gece İslam Devrimi karşıtı bir terör örgütünün Kürdistan eyaletindeki Servabad kentine bağlı bir köye terör saldırısı düzenlediği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün gece saatlerinde Kürdistan eyaletindeki Servabad kentine bağlı Bolbar köyüne düzenlenen terör saldırısında koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için bölge halkına yardım eden Seferberlik Kurumu güçleri, belediye personeli ve yerel halktan oluşan üç kişi hedef alındı. Saldırıda iki kişi şehit oldu ve bir kişi de yaralandı.”