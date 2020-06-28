İranlı komutandan teröristlere sert uyarı: Terörle mücadelede çok kararlıyız

İran Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Ahmed Ali Guderzi, ülkenin batı ve kuzeybatı kara sınırlarının son durumuna dair açıklamada bulunarak, "Çeşitli yıllarda bazı askerlerimiz bu bölgelerde terör örgütleri tarafından şehit edildi, bu yüzden herhangi bir terör faaliyetlerine göz yummuyoruz.” dedi.

"Bizimle dost ve komşu ülkeler arasında ihtilaf yaratmak isteyen terör örgütleri ile mücadele konusunda çok kararlıyız." ifadesini kullanan Tuğgeneral Guderzi, şunları kaydetti:

"Sınırın sıfır noktasıyla ilgili bazı iddialar var. Komşu ülkelerimiz kötülük yapanlar hakkında doğru bilgiye sahipse bizimle paylaşabilirler. İran Silahlı Kuvvetleri onları yok etmek için kesinlikle harekete geçecektir"

Tuğgeneral Guderzi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin sınırları koruma konusunda büyük güce sahip olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Pakpur, 'Müslüman Kürt Şehitlerinin Gücü' adlı tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkenin kuzeybatısı ve Irak sınırındaki Çiler açılışından Çehel Çeşme yüksekliklerine kadar yapılan bu tatbikat başarıyla tamamlandı ve bölge teröristlerden temizlendi." demişti.