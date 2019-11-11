Devrim Muhafızları en modern askeri teçhizatlarla donatılmıştır

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Pakpur, bugün sabah saatlerinde İsfahan kentindeki Amir al-Mu'minin askeri üniversitesini ziyaret ederek çeşitli birimlerine incelemede bulundu.

Burada bir konuşma yapan Tuğgeneral Pakpur, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri’nin savunma kapasitesine atıfta bulunarak, bu kuvvetlerin düşmanların tehditleri ile komplolarına karşı koyabilmek için en modern askeri teçhizatlarla donaltıldığına dikkati çekti.

Tuğgeneral Pakpur, "Bugün, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri ülkemizin sınırlarını modern teçhizatlarla koruyor ve Devrim Muafızları'nda çeşitli insansız hava araçları (İHA) ve füzelerin tasarlandığına tanık oluyoruz." dedi.