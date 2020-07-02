İran Meclis Başkanı'ndan Pakistan'a başsağlığı mesajı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Pakistan Borsası'nın Karaçi'deki binasına düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırıdan dolayı Pakistan Meclis Başkanı Asad Kayser ve bu ülkenin Senato Başkanı Sadık Sanjrani'ye başsağlığı mesajında bulundu.

Pakistan Borsası'nın Karaçi'deki binasına düzenlenen saldırıyı kınayarak, bu ülkenin halkı ve hükümeti için başsağlığı dileyen Galibaf, "Yüce Allah'tan bu terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet ve aileleri için sabır, yaralananlara da acil şifalar dilerim" ifadesini kullandı.

Galibaf'ın kaleme aldığı mesajda ayrıca, "İslam ülkelerinin bölgedeki terörizm ve aşırıcılığı ortadan kaldırmak için ciddi kararlar almasını ve bu ülkelerde barış ve huzur sağlanmasını umut ederim" ifadesine yer verildi.

Birkaç gün önce Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan Pakistan Menkul Kıymetler Borsası'na silahlı saldırı düzenlenmişti.