Türkiye ve Rusya arasındaki uçuşlar ne zaman başlıyor?

Rusya Ulaştırma Bakanı Ditrih, Türkiye’nin ticari uçuşların yeniden başlatılması telifi konusunda hâlâ nihai bir karara varmadıklarını belirtti.

Ankara’nın, uçuşların 15 Temmuz’da başlatılması teklifi hakkında Rusya’nın ne düşündüğü sorusu karşısında Ditrih, “Bu konuyu düşünüyoruz” dedi.

Rusya ile Türkiye arasındaki ticari uçuşlar, koronavirüs pandemisi nedeniyle neredeyse üç aydır yapılamıyor.

‘Uçuşların 15 Temmuz’da başlayacağı doğru değil’

Rus Ulaştırma Bakanı bir başka soru üstüne ise şunları söyledi: “Türkiye ile havayolu ulaşımının 15 Temmuz’da yeniden başlatılması (şu an için) söz konusu değil. Evet, Türk hükümetinin bu tarihi içeren teklifinden haberimiz var. Bunu dikkate aldık. Fakat havayolu ulaşımının başlaması salgının durumuna bağlı olacak.”

Ditrih şöyle devam etti: “Rusya’da iç hat uçuşlarının başlayabilmesi için, her şeyden önce bunun Kovid-19’un yayılımı bakımından ne derece güvenli olacağını değerlendirmemiz gerektiğini defalarca söylemiştim. Yani, dış hat uçuşlarının ya da belli bir ülkeye yapılacak uçuşların hangi tarihte başlayacağını söylemek için henüz erken.”

Kaynak: Sputnik