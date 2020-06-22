Ermenistan'da Kovid-19 vakaları arttı!

Ermenistan basınına göre, 22 Haziran saat 11:00 itibarıyla son bir günde koronavirüs hastalarının sayısı 320 kişiyle artarak toplam sayısı 20.588’e ulaştı.

Ermenistan Sağlık Bakanlığı'nın sunduğu bilgilere göre şimdiye kadar yapılan toplam test sayısı 96.843’e vardı.

Şu an itibarıyla 10.980 hasta tedavi altında bulunuyor. Son 24 saatte 129 hasta iyileşip taburcu edilirken iyileşenlerin genel sayısı 9131 oldu.

Koronavirüs nedeniyle 360 vatandaşımız hayatını yitirdi. Sadece son günde 10 kişi öldü.

Koronavirüs hastası olup başka hastalıklardan dolayı son günde 3 kişi öldü.