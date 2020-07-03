İran: Natanz nükleer tesisindeki kazanın nedeni belli oldu

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi, Natanz nükleer tesisinde meydana gelen kazaya ilişkin önemli açıklamada bulunarak,"İlgili kurumlar tarafından yürütülen teknik ve güvenlik düzeydeki araştırmalar sonucu 2 Temmuz Perşembe sabahı Natanz'daki Şehit Ahmadi Roşan Nükleer Kompleksi'nde meydana gelen kazanın nedenini kesin olarak tespit edilmiştir. Ayrıca ilgili uzmanlar, olayın ilk saatlerinden itibaren olay yerinde hazır bulunarak kazanın nedenlerini araştırmaya başlamıştır" dedi.

Kazanın nedeni hakkında Hüsrevi, "Olay yerinde oluşan hasar özenle incelenerek kazanın ana nedeni belirlenmiştir" ifadesini kullandı.

Hüsrevi, bazı güvenlik hususları nedeniyle, kazanın nedeni ve şeklinin uygun bir zamanda kamuya açılanacağını kaydederek, "Natanz Nükleer Tesisi'nin açık alanındaki kazada oluşan hasar sınırlı düzeydedir" açıklamasında bulundu.

Hüsrevi ayrıca, "Olay yerinde hiç bir nükleer madde görülmemiştir ve radyoaktif madde sızıntısı söz konusu değildir" diye konuştu.