  1. Siyaset
7 Tem 2020 16:14

İran Atom Enerjisi Kurumu o nükleer tesis ile ilgili iddiaları yalanladı

İran Atom Enerjisi Kurumu o nükleer tesis ile ilgili iddiaları yalanladı

İran Atom Enerjisi Kurumu yayınladığı bir bildiride Yezd eyaletindeki Şehit Rezaenejad nükleer tesisinde patlama meydana geldiği yönündeki sahte haberleri yalanladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu yayınladığı bir bildiride Yezd eyaletindeki Şehit Rezaenejad nükleer tesisinde patlama meydana geldiği yönündeki sahte haberleri yalanladı.

Yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu nükleer tesiste herhangi bir patlama meydana gelmemiştir. Yurt dışındaki İslam Devrimi karşıtı medya kuruluşları umutsuzluk yaratmak, Siyonist Rejime ve büyük şeytanın (ABD) İran milleti üzerindeki azami baskısına eşlik etmek için böyle bir temelsiz iddiayı yaymıştır.”

News Code 1887645

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 9 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler