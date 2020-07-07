İran Atom Enerjisi Kurumu o nükleer tesis ile ilgili iddiaları yalanladı

İran Atom Enerjisi Kurumu yayınladığı bir bildiride Yezd eyaletindeki Şehit Rezaenejad nükleer tesisinde patlama meydana geldiği yönündeki sahte haberleri yalanladı.

Yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu nükleer tesiste herhangi bir patlama meydana gelmemiştir. Yurt dışındaki İslam Devrimi karşıtı medya kuruluşları umutsuzluk yaratmak, Siyonist Rejime ve büyük şeytanın (ABD) İran milleti üzerindeki azami baskısına eşlik etmek için böyle bir temelsiz iddiayı yaymıştır.”