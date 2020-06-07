ABD'de demokratlar da nükleer anlaşmaya geri dönmeyecek

Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi Yardımcısı General Resul Sanairad, Mehr'e verdiği özel demeçte ABD’li yetkililerin İran tutumuna dair değerlendirmede bulundu.

General Sanairad, “ABD liderleriyle olan sorunumuz her zaman karşılıklı güvene aykırı davranmalarıdır. Trump’ın da nükleer anlaşmadan geri çekilmesi İran halkının ABD’ye olan güvensizliğini daha da arttırmıştır.” dedi.

Uluslararası düzeydeki çeşitli anlaşmalardan çekilip sözünü tutmayan Trump’ın davranışlarına ilişkin General Sanairad şunları kaydetti:

"Böyle bir geçmişi olan bir kişinin koronavirüs salgınını yönetmede ve ülkesinde teşvik ettiği ırksal ayrımcılıkla ilgili sorguya çekilmişken ve aynı zamanda başkanlık dönemi bitmesi yaklaştığı için kaderi belirsizken bu konuyu (İran ile yeni anlaşma) ortaya atması çok dikkat çekici bir meseledir"

General Sanairad, Donald Trump’ın diyalog konusunu kötüye kullanmak istediğini belirterek, "Trump yeni başkanlık seçimlerini kazanmak için bölyesi konuları gündeme getiriyor. Onun sözlerinden sadakatsizlik fışkırıyor. Trump’ın geçmişi ve tavrılarını göz önünde bulundurursak onun mesajı duymaya değer olmadığı anlaşılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD’li yetkililerin bugüne kadar her zaman durumdan yararlanmak istediklerini ve başkalarına karşı dürüst davranmadıklarını gösterdiğini kaydeden General Sanairad, "Bugün, ABD'li Demokratlardan nükleer anlaşmaya dönmeyeceklerini ve yeni koşullar altında İran'la müzakere edeceklerini duyuyoruz. Oysa ki nükleer anlaşmada demokrat bir başkanın imzası bulunuyor" ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak İranlı komutan, "Nükleer anlaşmanın büyük muhalif isimi olan Trump anlaşmayı çiğnemekle birlikte küresel terörle mücadelenin büyük kahramanına (Şehit Korgeneral Süleymani) karşı terör eylemi yapma talimatını vermiştir. Tüm bunlar Trump'ın mesaj verme yetkisine sahip olmadığını gösteriyor" diye konuştu.

Donald Trump, İran'ın ABD ile yeni bir anlaşma konusunda ülkesinde yeni bir hükümetin kurulmasını beklememesi gerektiğini ileri sürmüştü.