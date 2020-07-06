Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Dışişleri Bakanı Zarif: Türkiye ile en iyi ilişkilere sahibiz

Dün sabah saatlerinde rapor sunmak için meclise giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, açık oturumda bir konuşma gerçekleştirdi.

Uluslararası gelişmeler, dış politika ve ekonomik diplomasiyle ilgili açıklama yapan Zarif, “Tüm gücümüzle halkın üzerindeki baskıları kaldırmaya çalışıyoruz” dedi.

Zarif, Dışişleri Bakanlığında siyasi parti görüşleri olmadığına değinerek, “Dış politika bir grup veya partinin anlaşmazlığı yeri değil. Bu alandaki genel politikalar İslam Devrimi Lideri tarafından tanımlanmıştır” ifadelerinde bulundu.

İran’ın bölgede güvenlik ve istikrar sağlamak için komşu ülkelerle ilişkilerine dikkati çeken Zarif, şunları kaydetti:

“Son 7 yılda komşu ülkelerle en fazla temasımız oldu. Bugün de Türkiye, Rusya, Afganistan, Pakistan, Azerbaycan, Irak ve bizimle iyi ilişkiler kurmak isteyen güneydeki bazı komuşarla en iyi ilişkilere sahibiz”

Zarif ilaveten huzur ve istikrarın Suriye’ye geri getirmesi için Astana süreci toplantısının önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Ruhani: İran ekonomisi çökmeyecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün sabah saatlerinde katıldığı Hükümetin Ekonomi Değerlendirme Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Ülkedeki ekonomik durumu değerlendiren Ruhani, "Düşmanın başlattığı ekonomik savaş ile dünyada patlak veren koronavirüsün yol açtığı kriz, vatandaşları zor bir duruma düşürdü ve sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Hükümet oalak sorunları gidermek ve petrolsüz ekonomi amacına ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Fakat düşmanlar karmaşık bir psikolojik operasyonla ekonomik baskılarını yoğunlaştırarak ülkemizdeki pterolsüz ekonomi deneyimini engellemeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

İran halkına hitap eden Ruhani, "Son aylarda, koronavirüs nedeniyle sınırlar kapatıldı, ancak İran halkı emin olmalı ki, korona salgını öncesi gibi ihracat-ithalat faaliyetleri önümüzdeki aylarda normale dönecek ve ekonomi ile döviz piyasasında istikrar hakim olacaktır" diye konuştu.

İran Sağlık Bakanlığından son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 163 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 11 bin 571'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 560 artarak, 240 bin 438'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 168'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 201 bin 330 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan, Buşehr, Razevi Horasan, İlam ve Kirmanşah eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.

İranlı komutan: Ülkenin hava sahası özen ile izlenmektedir

İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, Kum eyaletinde yer alan Fordu'daki Hz. Masume (sa) Hava Savunma Grubu'nu ziyaret etti.

Burada incelemede bulunan Tuğgeneral Sabahiferd, "Ülkenin hava sahası 24 saat boyunca Hava Savunma Kuvvetleri tarafıdnan dikkatle izlenip kontrol edilmektedir” dedi.

Tuğgeneral Sabahiferd, "Hava Savunma Kuvvetlerinin misyonu savaş ve barış döneminde farklı değil ve aralıksız olarak devam ediyor. Hava savunma çalışanları ülkenin kaydadeğer kazanımlarını korumakta önemli bir role sahiptir” ifadelerinde bulundu.

İran Hava Savunma Karargahı komutan vekili Tuğgeneral Rahimzade geçenlerde yaptığı açıklamada, bölge ötesi güçlerin komşu ülkelerdeki tüm askeri faaliyetlerinin hava savunma sistemleri tarafından izlenmekte olduğunu belirtmişti.