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27 Haz 2020 14:45

İranlı komutan:

Silah ambargosu savunma gücümüzü kötü etkileyemez

Silah ambargosu savunma gücümüzü kötü etkileyemez

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Selami, "Amerikalıların İran üzerindeki silah yaptırımlarının uzatılmasına yönelik iddiaları savunma gücümüz üzerinde hiçbir etkisi yoktur" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Selami, bugün Tahran'da düzenlenen bir etkinlik sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Küresel bir silah yaptırımı içindeyiz; Bir yandan silah yaptırımları var, diğer yandan da ABD ve müttefikleri bizim için tehdit sayılıyor" dedi.

Tümgeneral Selami, "Savunma ihtiyaçlarımızla mevcut durum arasında çok güçlü bir ilişki kurmalıyız. Bu silah yaptırımları Allah'ın lütfu ile genç İranlı bilim adamları ve mühendislerin ülkenin yerel yetenek ve kapasitelerine göre tüm savunma ihtiyaçlarını tasarlaması ve üretmesi için büyük bir fırsat sağlamıştır" ifadelerinde bulundu.

"Bugün kara kuvvetlerimizin silah sistemleri konusunda hiçbir ülkeye veya güce ihtiyacı yok. Bu nedenle ABD ve Avrupalıların İran üzerindeki silah yaptırımlarının uzatılmasına yönelik iddiaları savunma gücümüz üzerinde hiçbir etkisi yoktur" ifadesini kullanan Tümgeneral Selami, " Bu alanda bağımsızlık aşamasına geldiğimiz için yakın gelecekte de sürpriz sistemlerin görücüye çıkarılmasına tanık olacağız" şeklinde konuştu.

News Code 1887403

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