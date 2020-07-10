UNESCO'dan Türkiye'ye Ayasofya uyarısı

Gazete Duvar’ın aktardığına göre, Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi konusunda Danıştay kararı beklenirken Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) konu hakkında yeni bir açıklama geldi. UNESCO, Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 1500 yıllık yapıda planlanan herhangi bir değişikliğin kendilerine önceden bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamada, Ayasofya’nın Dünya Mirası Listesi’nde olduğu hatırlatılarak, belirli taahhütler ve yasal yükümlülüklere tabii olduğu belirtildi ve statü değişikliğinin ‘Dünya Mirası komitesi tarafından gözden geçirilmesi gerekebileceği’ ifade edildi.

‘Evrensel değeri değiştirilmemeli’

UNESCO tarafından Reuters ajansına yapılan açıklamada, Ayasofya’nın bir müze olarak Dünya Mirası Listesi’nde olduğu ve bunun bazı taahhütleri ve yasal yükümlülükleri beraberinde getirdiği aktarıldı. Açıklamada, “Bu nedenle bir devlet, kendi topraklarında listede olan bir alanın evrensel değerlerine zarar verecek hiçbir değişiklik yapılmamasını sağlamalıdır” ifadelerine yer verildi.

‘Diyalog başlatmaya çağırıyoruz’

UNESCO’dan yapılan açıklamada, “Türk makamlarını, Ayasofya’nın evrensel değerini zedeleyebilecek herhangi bir karar almadan önce diyalog başlatmaya çağırıyoruz” denildi.