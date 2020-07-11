Ayasofya'da nasıl düzenlemeler yapılacak?

Danıştay 10. Dairesi’nin verdiği kararla Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Bu kararın ardından gözler, ibadetin nasıl yapılacağına çevrildi. Edinilen bilgiye göre, Ayasofya’nın restorasyon çalışmalarını yapan arkeologlar, Cumhurbaşkanlığı’na bazı önerilerin olduğu bir çalışma sundu.

Cumhurbaşkanlığı’nın bu öneriler doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan hazırlık yapılmasını istediği belirtildi. Kararın ardından Kültür Bakanlığı yetkilileri, Diyanet yetkilileriyle bir araya gelerek seçenekleri değerlendirdi.

Ayasofya’da ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, caminin namaz kılınacak bölümlerinde zemine ışık sistemi konulacak. Işık mozaik ve frekslere yansıtılacak, namaz sırasında ise kapalı tutulacak. Mozaik ve fresklerin, ibadet saatlerinde bir perde mekanizmasıyla kapatılması da gündemde. Ancak bu seçenek ön plana çıkmıyor. Tarihi yapıda olumsuzluk yaşanmaması için çok hassas davranılacağı vurgulanıyor.

Bunun için Ayasofya’nın ibadete açılacak bölümüne halı serilecek. Turistlerin halıya basmamaları için özel koridor oluşturulacak. Ayrıca turistlerin Ayasofya’yı ziyaretlerinde bir gezi güzergahının oluşturulması da gündemde.

Ayasofya için oluşturulan planlama, salı günkü Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak.