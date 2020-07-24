Korona vakalarının yüzde 46'sı İstanbul'da tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamada bulunarak, halkın tedbirli davranması için uyarılarda bulundu. Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Türkiye genelinde bakanlığımız tarafından yaklaşık 150 bin kişiyle yapılan Covid-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her bin kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin." dedi.

Bakan Koca, "Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223 bin 315'tir. Vakaların yüzde 46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. Covid-19 kaynaklı vefatlarınsa yüzde 50,2'si yine İstanbul'da olmuştur." ifadelerini kullandı.

Koca, toplantıda, 1000'in altına inen günlük yeni hasta sayılarının tekrar artmasına neden olabilecek gelişmelerin ana konu olduğunu, vakalarda pnömoniye geçişi azaltma başarısının ele alındığını, entübe hastaların durumunun değerlendirildiğini aktardı.

Koca, "Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1000'in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, "Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir" dedi.

Kaynak: Euronews