Tahran-İstanbul uçak seferlerinin sayısı artacak

İran’ın "Qeshm Air" havayolu şirketi, salgın nedeniyle durdurulan Tahran-İstanbul uçak seferlerini yeniden başlatacak.

Bu şirket tarafından yapılan açıklamada, "Qeshm Air'in yeni Tahran-İstanbul uçak seferleri 12, 18 ve 26 Ekim tarihlerinde yapılacak." belirtildi.

​İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Turec Dehgani Zengene 5 Ekim’de Tahran-İstanbul uçak seferlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nin (SHGM) Tahran-İstanbul uçuşlarının sınırlı olarak yapılmasına izin verdiğini belirterek, sağlık protokollerine uymak şartıyla İran Hava Yolları Şirketi ve THY tarafından günlük olarak bir uçuş gerçekleştirileceğini bildirmişti.