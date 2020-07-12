Gazprom, Türkiye’ye gaz sevkiyatını durdurdu mu?

Bakım çalışmaları nedeniyle gaz akışı durdurulan ve Mayıs ayı sonunda tekrar işlemeye başlaması planlanan Rusya ile Türkiye arasındaki Mavi Akım hattı atıl kalmaya devam ediyor.

Sözcü’nün akardığına göre, Reuters’a bilgi veren ikisi Rus biri Türk üç kaynak, BOTAŞ’ın 13-29 Mayıs tarihleri arasında bakım yapacağını açıkladığını ancak hattın tekrar açılması için bir tarih belirlenmediğini ifade etti.

Bir Rus kaynak, Türkiye ile Rusya arasındaki yeni doğalgaz boru hattına atıfta bulunarak “(TürkAkım) fazla fazla yetecek ise iki hattı birden kullanmaya gerek olmaz” dedi. Şu anda TürkAkım hattının her biri yılda 15.75 milyar metreküp kapasiteli hattından sadece biri kullanılıyor.

Türkiye’nin doğalgaz ithalatında 2015’te yüzde 55,31 olan Rusya’nın payı sonraki yıllarda kademeli olarak gerilemiş ve 2020’nin ilk dört ayında yüzde 23,56’ya kadar düşmüştü.