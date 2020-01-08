İstanbul’da Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı öncesi baş başa görüşmesi başladı.

Karşılamanın ardından ikili görüşme başladı.

Putin ve Erdoğan’ın baş başa görüşmesinde Libya’daki durumun yer alması bekleniyor.

Rusya Libya’da hem Trablus merkezi ulusal mutabakat hükümeti hem de Trablus'u ele geçirmek isteyen General Halife Hafter'le görüştüklerini söylerken, Türkiye ulusal mutabakat hükümetini destekliyor.

İstanbul’daki görüşmede, Türkiye'nin Libya’ya asker göndermesine izin verecek tezkereyi meclisten geçirmesi ve Erdoğan'ın askerlerin peyderpey Libya'ya gitmeye başladıklarını açıklamasını izliyor.

Putin ile Erdoğan’ın gündeminde başta İdlib'deki durum olmak üzere Suriye de olacak.

Kaynak: Sputnik