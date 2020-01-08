  1. Türkiye
8 Ocak 2020 - 15:50

İstanbul’da Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

İstanbul’da Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Rus doğalgazını Türkiye ve bu ülke üstünden Avrupa’ya taşıyacak TürkAkım boru hattının açılış töreni için İstanbul'a gelen Rusya lideri Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa görüşmek için bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı öncesi baş başa görüşmesi başladı.

Karşılamanın ardından ikili görüşme başladı.

Putin ve Erdoğan’ın baş başa görüşmesinde Libya’daki durumun yer alması bekleniyor.

Rusya Libya’da hem Trablus merkezi ulusal mutabakat hükümeti hem de Trablus'u ele geçirmek isteyen General Halife Hafter'le görüştüklerini söylerken, Türkiye ulusal mutabakat hükümetini destekliyor.

İstanbul’daki görüşmede, Türkiye'nin Libya’ya asker göndermesine izin verecek tezkereyi meclisten geçirmesi ve Erdoğan'ın askerlerin peyderpey Libya'ya gitmeye başladıklarını açıklamasını izliyor.

Putin ile Erdoğan’ın gündeminde başta İdlib'deki durum olmak üzere Suriye de olacak.

Kaynak: Sputnik

News Code 1883690

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 9 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler