Zarif: Yemen krizinin çözüm yolu siyasi yöntemdir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Hişam Şeref Abdullah ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Cevad Zarif video konferans yoluyla yapılan görüşmede, “İran İslam Cumhuriyeti her zaman Yemen krizinin tek çözüm yolunun siyasi olduğuna inanıyor ve bu bakımdan Yemen barış planı için Yemenli taraflarla yapıcı işbirliği yapmıştır” dedi.

Zarif, “İran, Yemen’de istikrar sağlamanın tek yolunun toprak bütünlüğünün korunması ve Yemenli gruplar arasında birlik sağlanması ve siyasi diyalog yapılmasına inanıyor. Çünkü Yemen tüm Yemenli gruplara aittır” ifadelerinde bulundu.

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı durumda Suudi koalisyonunun Yemen’e gıda taşıyan gemilere el koyması ve bu ülkeye sürekli saldırganlığını ‘kabul edilmez’ olarak nitelendiren Zarif, “İran kısıtlamalar ve sabotajlara rağmen, koronavirüsle mücadelede konusunda insani yardım sağlamak için gereken önlemleri almaya devam etmektedir ve geçmişte olduğu gibi kuşatmayı kaldırmak ve ateşkes sağlamak amacıyla Yemen barış görüşmelerin sürmesi için elinden geleni yapıyor” şeklinde konuştu.