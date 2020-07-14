İran'dan Suudi Arabistan'a "Yemen'e saldırıları durdur" çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Naif Fellah Mübarek el-Heceref’in İran iddiasına tepki gösterdi.

Musevi, “Yeni genel sekretere İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik asılsız suçlamalar ve temelsiz iddialarda bulunmak yerine, işgalci koalisyon güçlerinin Yemenli kadınlar ve çocuklara karşı saldırılarının durdurulması ve krizin Yemenli taraflar arasında diyalog yoluyla çözülmesi konusuna odaklanmasını tavsiye ederim” dedi.

Fars Körfezi İşbirliği Konseyi’nin Yemen tutumunu eleştiren Musevi, şunları kaydetti:

"Arap ve Müslüman halklarının taleplerini göz ardı ederek İslam dünyasının ana meseleleri ile ABD ve Siyonist rejiminin Filistin halkına yaptığı tehditlerinin karşısında sessiz kalan Konsey’in bazı üyeleri, Yemen halkını bombalıyor ve kuşatmayı sürdürüyor. Aynı zamanda koronavirüs salgını ile mücadeleye destek için gönderilen yiyecek, yakıt ve tıbbi ilaçların erişimini engelliyorlar."

Musevi, Yemen’in istifa eden Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile Suudileri BM’nin ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlayarak, “Bu, onların ikiyüzlülüğünü gösteriyor. Onlar sözde ateşkesi ihlal ederek Yemen’i bombalıyor ve BM’nin barış planını da reddediyorlar. Askeri bir çözüm üzerinde ısrar etmeye devam ediyorlar. Bunun yanında dünyanın dikkatini saldırganlıklarından uzaklaştırmak için başkalarını suçlamaya çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.

El-Heceref, İran İslam Cumhuriyeti'nin abluka altındaki Yemen'e silah gönderdiğini iddia etmişti.