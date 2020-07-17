İran, dünyanın Yemen'deki cinayetlere sessiz kalmasını eleştirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyona ait savaş uçaklarının Yemen’de yerleşim yerlere saldırılarının artması ve özellikle de Cevf bölgesinde bir düğün törenine düzenlediği saldırıyı sert bir şekilde kınadı.

Musevi, bu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Maalesef, Yemen'deki koalisyon güçlerinin savaş suçları uluslararası toplumun sessizliği ve ilgisizliği sayesinde devam ediyor” dedi.

Uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarından Suudi savaş uçaklarının Yemen'e karşı saldırılarının devam etmesini mümkün olan her şekilde önlemesini isteyen Musevi sözlerine şöyle devam etti:

“İşgalci koalisyon güçlerine bomba ve kitle imha silahları sağlayarak Yemenli kadınlar ve çocukların katledilmesine yol açan devletler bu cinayetlerde suç ortağıdır. Dolayısıyla uluslararası toplum ve Yemen halkına hesap vermesi gerekiyor.”

Musevi, Birleşmiş Milletler’in (BM), Yemen'deki savaşta çocuk ölümlerinden sorumlu tutulan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini 'kara listeden' çıkarma kararını eleştirerek, “Ne yazık ki, son günlerde Birleşmiş Milletler, ABD'nin siyasi baskısı ve Suudi Arabistan petrol paraları için bu ülkeyi ‘çocuk katili rejimler listesi’nden çıkardı” ifadesini kullandı.

BM’ye kararını ‘gözden geçirme’ çağrısı yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “BM, Yemen'de saldırıları derhal sona erdirmek ve özellikle Yemenli kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivillerin sağlığını ve güvenliğini korumak için adımlar atmalı.” diye konuştu.

​Suudi öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 25 kişi hayatını kaybetmişti.