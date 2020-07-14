İran-Çin anlaşmasını sonuçlandırmak için görüşmeye hazırız

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün düzenlenen İran Meclisi Sanayi ve Madencilik Komisyonu toplantısı sırasında basın mensuplarına açıklamda bulundu.

Gündemdeki konuları değerlendiren Zari, İran ile Çin'in 25 yılık kapsamlı stratejik ilişkiler anlaşmasına ilişkin, “21 Şubat tarihinde Çinliler hazırladığımız taslak metnimize göre kendi taslaklarını sundular. Şu anda iki taslağı sonuçlandırmak için görüşmeler yapılmaktadır” dedi.

Zarif sözlerine şöyle devam etti:

“10 gün önce Çin Dışişleri Bakanı ile video konferans yoluyla yaptığım görüşmede, onlara bu belgenin sonuçlandırılması konusunda çalışmaya hazır olduğumuzu bildirdim ve bu hususta görüşmeler başaldı. Bu iki taslak metni karara bağlandıktan sonra yasal merciler tarafından onaylanacaktır.”

Bakan Zarif, metnin içeriği ve belirlenen yükümlülüklere göre kararlar alınması gerektiğini vurguladı.

Keyfi infazlar üzerinde çalışan BM Özel Raportörü Agnes Callamard’ın Şehit Korgeneral Kasım Süleymani’ye dair hazırladığı raporuna değinen Zarif, bunun ABD’nin gayri meşru adımını ortaya çıkardığını belirterek, “ABD'lilerin sert tepkisi de ne kadar endişeli olduklarını gösteriyor” diye konuştu.